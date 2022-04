Calciomercato Roma, nuovo annuncio ufficiale che può scatenare l’effetto domino immediato in Serie A. Pinto fiuta l’affare a giungo.

Nuovo scenario sul calciomercato estivo in Serie A, anche la Roma osserva da vicino l’evolversi della situazione. Tiago Pinto è pronto a sfruttare l’effetto domino immediato e piazzare l’affare in vista della sessione estiva. L’annuncio ufficiale arrivato nelle scorse ore può dare il via libera al gioco d’incastri nel campionato italiano.

Il finale di stagione della Roma è entrato nel vivo, tra poche ore una nuova sfida cruciale. I giallorossi scenderanno in campo alle ore 19 allo stadio Maradona, casa del Napoli di Luciano Spalletti. Una sorta di ultima spiaggia per entrambi gli obiettivi in Serie A delle due squadre. I partenopei non possono permettersi altri passi falsi nella corsa allo scudetto, parzialmente compromessa dalla recente sconfitta contro la Fiorentina. I giallorossi dal canto loro distano sei punti dal quarto posto, vincere significherebbe avvicinare di tre lunghezze la Juventus e tornare a sognare il piazzamento in Champions League.

Calciomercato Roma, via libera ufficiale ed effetto domino in difesa

In attesa del big match importantissimo per gli equilibri della Serie A si anticipa un nuovo scenario in vista della sessione estiva di calciomercato. Il via libera all’assalto a giugno può scatenare anche Tiago Pinto, ecco lo scenario alle porte nel campionato italiano. L’annuncio ufficiale del direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ha parlato dopo il pareggio conquistato dai granata sul campo della Lazio. Parlando del perno della difesa del Toro, Gleison Bremer, il ds si è espresso cosi: “E’ un calciatore straordinario e, in un momento in cui c’è carenza in quel ruolo, lui sta facendo cose incredibili. Diciamo che per lui c’è movimento, ma è ancora presto.” Il centrale brasiliano si è reso protagonista di una stagione ad altissimi livelli, è lui una delle chiavi del successo di Juric sulla panchina granata. In vista della sessione estiva l’addio tra Bremer ed il Toro appare inevitabile, con la squadra piemontese che potrebbe virare su un difensore della Roma che non ha trovato moltissimo spazio finora. Parliamo di Marash Kumbulla, vecchio pallino proprio di Ivan Juric che lo scoprì sulla panchina dell’Hellas Verona.