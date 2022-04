Napoli-Roma, UFFICIALE: lascia il ritiro e assenza last minute

Napoli-Roma, mancano poche ore al big match dello stadio Maradona. La lista ufficiale dei convocati non sorride a Spalletti: assenza last-minute.

Pasquetta in campo per la Roma, attesa dal match delicato dello stadio Maradona alle ore 19. Ad ospitare la squadra giallorossa ci sarà il Napoli guidato dall’ex Luciano Spalletti. Il tecnico toscano è uno dei grandi ex della gara e deve fare i conti con un’emergenza dell’ultimo minuto. Ha lasicato il ritiro in queste ore, ecco l’annuncio ufficiale.

La trentatreesima giornata di Serie A si concluderà quest’oggi con due gare molto interessanti. La giornata di Pasquetta si aprirà in campo con la sfida infuocata dello stadio Maradona di Napoli, la Roma incontrerà i partenopei guidati da Luciano Spalletti. Il tecnico di toscano, ex Roma tra le altre, è obbligato a vincere se vuole coltivare residue speranze di lotta al vertice della Serie A. Non diversa la condizione di Josè Mourinho, che vuole approfittare del momento di forma positivo della Roma e rosicchiare punti alla Juventus, che è incappata nel pareggio contro il Bologna. I padroni di casa invece vogliono dimenticare il passo falso interno contro la Fiorentina, non mancano motivi di interesse per il big match del tardo pomeriggio.

Napoli-Roma, UFFICIALE: lascia il ritiro | Assenza pesante last minute

Il tecnico toscano può sorridere per i recuperi di vari gregari: Petagna, Ounas e anche Meret convocati. Il recupero del portiere diventa una notizia importantissima per l’allenatore dei partenopei, vista la grave assenza dell’ultimo minuto. In principio la lista ufficiale dei convocati vedeva una sola assenza, quella del terzino destro Giovanni Di Lorenzo. Successivamente è arrivata la rettifica tramite il sito ufficiale, il portiere David Ospina ha lasciato il ritiro a causa di una sindrome influenzale. Il Napoli dunque non potrà avere a disposizione il proprio portiere titolare, in campo andrà Alex Meret, reduce da un grave infortunio. Ecco il comunicato ufficiale della società campana: “David Ospina ha lasciato il ritiro della squadra per sintomi influenzali. Il calciatore ha effettuato un tampone con esito negativo. Al suo posto è stato convocato Hubert Idasiak.”