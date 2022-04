Calciomercato Roma, bomber da 200 gol per Zaniolo | Offerta bomba in Serie A

Calciomercato Roma, bomber da 200 gol in carriera per Zaniolo. Offerta bomba in Serie A per strapparlo a Tiago Pinto

Un bomber da oltre 200 gol in carriera contando quelli messi a segno con le maglie del club e anche quelli con la Nazionale. In Serie A si prepara l’assalto a Zaniolo con lo scambio. Uno di quelli che potrebbero attirare Pinto e che potrebbero forse, dare uno slancio definitivo alla trattativa. Insomma, la notizie riportata da Calciomercatoweb.it ha del clamoroso.

Andiamo con ordine e cerchiamo di fare chiarezza. Come si sa c’è la Juventus, e anche in maniera forte, sulle tracce di Nicolò. Un obiettivo di mercato per Cherubini che sta cercando di strappare l’attaccante a Pinto soprattutto dopo l’addio ufficiale di Dybala. Ma non è l’unica trattativa di mercato nel reparto avanzato la società bianconera sta conducendo. C’è anche quella che porta il nome di Morata, che i torinesi vorrebbero riscattare.

Calciomercato Roma, Morata per Zaniolo

I colloqui con l’Atletico Madrid sono iniziati da un poco di tempo e la Juventus vuole prendere in maniera definitiva Morata con lo sconto. Difficile, ma non impossibile. Un riscatto che poi potrebbe anche portare ad un’operazione con la Roma per regalare Zaniolo ad Allegri, con l’inserimento appunto del cartellino dello spagnolo nella trattativa.

Morata a quanto pare vorrebbe continuare la sua carriera in bianconero e si vorrebbe muovere per una squadra, nel caso, che giochi la Champions League. Ma anche alla Roma, spiega ancora il portale, non sarebbero del tutto convinti del possibile scambio. Insomma, la Juve potrebbe mettere realmente Morata sul piatto, ma una trattativa in questi termini non è di facile attuazione. Ci sono delle parti da convincere e soprattutto ci sarebbe la ferma volontà di Tiago Pinto nel riuscire a piazzare un colpo in uscita da 60 milioni solamente cash.