Zaniolo, messaggio social per i tifosi subito dopo Napoli-Roma

Zaniolo, è arrivato da poco l’annuncio, costretto a lasciare il terreno di gioco per un infortunio che ha preoccupato non poco la piazza giallorossa.

Dopo essere stato al centro di numerose discussioni in questi ultimi mesi soprattutto per vicende di mercato, il 22 aveva riportato entusiasmo intorno a sé dopo la tripletta di Conference League contro il Bodo, fondamentale per continuare il cammino europeo e superare una squadra che, a differenza di quanto potrebbe credere chi di parte, risultava essere più ostica che altisonante.

Ritornando alla gara di stasera, sia Napoli che Roma sembrano essere uscite con il leggero rammarico dell’evoluzione dei 90 minuti. Da un lato c’era la possibilità con un pizzico di sofferenza e fortuna in più di portarla a casa. Dall’altro, la consapevolezza che maggiore attenzione da parte dei singoli avrebbe sicuramente garantito un risultato, forse, ancora più felice.

Zaniolo, arriva il messaggio social ai tifosi: le ultime sulle condizioni del 22

Al di là delle dichiarazioni di Mourinho e del botta e risposta con Spalletti, a suscitare interesse è anche la situazione di Nicolò Zaniolo. Vi avevamo parlato degli ultimi aggiornamenti sul 22 pochi minuti fa ma da pochissimo possiamo riferirvi di un importante aggiornamento annunciato dallo stesso giocatore.

Su una propria storia Instagram, Nicolò ha pubblicato la foto di gruppo pre-match al Maradona. accompagnata da una didascalia più che chiara. “Piccola storta. Assolutamente nulla di grave. Bellissima partita oggi!”.