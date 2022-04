Calciomercato Roma, Juventus pigliatutto: via libera a sorpresa

Calciomercato Roma, il blitz della Juventus offre una traccia importante per le mosse future dei giallorossi.

Il pareggio strappato in extremis al “Maradona” ha evidenziato gli enormi progressi maturati dalla Roma di José Mourinho, che dopo un inizio un pò in sordina, per almeno 50 minuti ha avuto il pallino del gioco in mano, impedendo al Napoli di imbastire azioni importanti. Prestazione importante dei giallorossi, che fa ben sperare in ottica futura, e che consente ad Abraham e compagni di restare in scia alla Juventus, distante 5 lunghezze.

Il secondo tempo deluxe con il quale i capitolini hanno praticamente inaridito le fonti di gioco “Azzurre”, relegandole nella propria metà campo, è stato possibile grazie ad una mediana compatta, attenta e brava a far ripartire l’azione, aiutata da esterni frizzanti e pronti a rispondere colpo su colpo alle sortite avversarie. Karsdorp si è resto protagonista di un’altra prestazione incoraggiante, così come Zalewski. Tuttavia, Pinto potrebbe puntellare la batteria di esterni con un innesto importante, in grado di offrire a Mou una valida alternativa: in questo senso, i giallorossi hanno effettuato da tempo dei sondaggi esplorativi per Raoul Bellanova, monitorato con estrema attenzione anche dalla Juventus.

Calciomercato Roma, Juventus su Malo Gusto: strada spianata per Bellanova?

Come evidenziato da tuttojuve.com – però – nel dossier degli uomini mercato della “Vecchia Signora” sarebbe finito anche Malo Gusto, terzino destro francese che milita attualmente nel Lione: il classe ‘2003 in questa stagione ha collezionato 31 presenze, mettendo a referto anche 4 assist. Un percorso di valorizzazione non indifferente, che ha permesso al transalpino di occupare stabilmente l’out di destra, in virtù della sua grande poliedricità, che gli permette di agire sia da quinto che come laterale basso di una difesa a 4. De facto, nel caso in cui la Juventus dovesse effettivamente rompere gli indugi per Gusto, chiaramente si aprirebbero spazi interessanti per la Roma sul fronte Bellanova, valutato dal Cagliari almeno 10 milioni di euro.