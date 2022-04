Calciomercato Roma, Mourinho snobbato: non si muove dalla Premier

Calciomercato Roma, Mourinho snobbato: le sensazioni che arrivano dall’Inghilterra portano a una permanenza in Premier League

Lui vorrebbe rimanere in Premier League, precisamente nel suo attuale club, soprattutto dopo le ultime uscite che ne hanno mostrato la sua importanza. Ma le cose non sono sicuramente decise. Certo, appare difficile in questo momento pensare posa arrivare in Italia, soprattutto dopo che il Daily Mail ha svelato non solo le intenzioni del giocatore, ma anche quelle che sono le squadre, in Inghilterra, che lo hanno messo nel mirino e che vorrebbero prenderlo per la prossima stagione.

Nell’ultimo periodo il nome di Loftus-Cheek è girato diverse volte dalle parti di Trigoria. E non solo, anche in casa laziale, visto che è un pupillo di Sarri che nella sua esperienza sulla panchina dei Blues lo ha impiegato sempre con regolarità. La Lazio ci ha provato e la Roma non è stata a guardare. Ma il tabloid inglese sottolinea come le squadre di Premier League facciano davvero sul serio.

Calciomercato Roma, la volontà di Loftus-Cheek

Come detto, il 26enne, vorrebbe rimanere al Chelsea dopo aver riconquistato, almeno all’apparenza, la fiducia del proprio tecnico Tuchel. Che però, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, avrebbe in mente altre idee per la prossima stagione. Insomma, il futuro non è deciso. Ma la cosa certa è che l’Everton e soprattutto il West Ham, potrebbero piazzare un’offerta decisamente importante per portarlo nelle rispettive rose.

In poche parole la Roma e Mourinho – così come Sarri – sarebbero in secondo piano in questa possibile operazione estiva non solo per la decisione del calciatore ma anche per quella che è una concorrenza decisamente agguerrita. Sicuramente non è finita qui, ma la sensazione è che possa chiudersi presto la questione.