Calciomercato Roma, l’ex Milan sblocca Mou: cifra mostruosa

Calciomercato Roma, l’intreccio che funge da via libera per uno dei pupilli di José Mourinho: l’ultima indiscrezione dal Brasile.

Anche contro il Napoli, la mediana della Roma ha confermato la maggior parte dei progressi evidenziati nell’ultimo periodo. Se nella prima frazione di gioco sia Cristante che Sergio Oliveira sono stati irretiti dal pressing iniziale asfissiante della compagine di Spalletti, con il trascorrere dei minuti il centrocampo giallorosso ha lentamente ma inesorabilmente preso le misure, con l’ingresso di Mkhitaryan che ha fatto pendere l’ago della bilancia dalla parte degli ospiti.

Inevitabile, però, che per accontentare in toto le richieste di José Mourinho, serva un regista a tutto tondo, in grado non soltanto di far ripartire l’azione, ma capace anche di schermare le trame di gioco avversarie. Un profilo alla Xhaka, per intenderci, che non a caso è stato a lungo nella lista dei desideri dei capitolini la scorsa sessione estiva di calciomercato, prima che la ferma volontà dell’Arsenal di continuare a puntare sul mediano elvetico ribaltasse le carte in tavola. Tuttavia, seppur ritardato, l’eventuale trasferimento del pupillo di Mou all’ombra della Capitale sarebbe tutto tranne che ipotesi utopistica, e le ultime mosse dei Gunners lo testimoniano.

Calciomercato Roma, l’effetto domino è da capogiro | Xhaka più vicino

Come riferito dal giornalista brasiliano Jorge Nicola – parole riprese in Inghilterra da Sport Witness.co.uk, i londinesi avrebbero messo in cima alla lista dei desideri l’ex centrocampista del Milan – attualmente in forza al Lione – Lucas Paquetà. Il brasiliano, reduce da una stagione sopra le righe con la maglia dell’Olympique – impreziosita da 10 reti e 6 assist – ha rilanciato inevitabilmente le sue quotazioni, al punto che si starebbero creando i presupposti per una vera e propria asta. Il Lione – stando a quanto riferito – sarebbe disposto ad ascoltare offerte pari almeno a 70 milioni di euro: cifra sicuramente importante, che però potrebbe non spaventare del tutto i club della Premier, che ci hanno abituato ad investimenti esosi. Nelle idee di Arteta, con il colpo Paquetà e l’epurazione di Xhaka, si potrebbe pensare anche ad un cambio di modulo, soprattutto se dovesse approdare all’ombra dell’Emirates Stadium anche Douglas Luiz.