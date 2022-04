Inter-Milan, goal Bennacer annullato: esplode la bufera | Social in rivolta

Inter-Milan, il goal annullato a Bennacer fa subito il giro del web: rivolta social immediata. Cosa è successo.

Si è da pochi istanti concluso Inter-Milan, sfida valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia: a strappare il pass per la finale è la compagine di Inzaghi, che liquida i cugini grazie alla doppietta siglata da Lautaro Martinez, e al sigillo nel finale di Robin Gosens.

Risultato sostanzialmente bugiardo, dal momento che i rossoneri – dopo un inizio sostanzialmente in apnea – hanno progressivamente preso campo, creando i presupposti per andare al goal in almeno 5 circostanze nitide. E pensare che Giroud e compagni avevano anche trovato il goal con Bennacer, abile a sparare in rete una respinta della retroguardia dell’Inter – prossima avversaria della Roma in campionato – beffando l’incolpevole Handanovic. Il goal, però, è stato annullato tra mille polemiche: Mariani, infatti, dopo aver spiegato alla panchina dell’Inter come Tomori non avesse toccato il pallone con la mano, è stato richiamato al Var per giudicare se la posizione di Kalulu fosse o meno ininfluente, al momento del tiro del compagno: l’arbitro ha giudicato attiva la posizione del difensore, che tuttavia sembra non inficiare particolarmente la visuale di Handanovic, che aveva davanti almeno 6 giocatori che ne oscuravano la visuale.

Inter-Milan, bufera social per il goal non dato a Bennacer

Immancabilmente i social sono diventati cassa di risonanza del malcontento dei tifosi del Milan: “Ma come fa ad essere un goal da annullare? Handanovic non vedeva nulla” – o ancora “Non è un’azione da annullare con il Var: questo è il motivo per il quale il calcio italiano vive una situazione di arretratezza di 10-20 anni.” Ma non è finita qui: “Protestano per un fallo di mano inesistente ed annullano il goal per un fuorigioco che lo è ancora di più: è uno Scandalo”. Insomma, l’atmosfera prima di Inter-Roma è già infuocata…