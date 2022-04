Ultim’ora ufficiale, stagione finita: salta anche la Roma

Ultim’ora ufficiale: stagione finita dopo l’infortunio dello scorso weekend. Salta anche la sfida alla Roma

Si era subito capito, lo scorso weekend, che si trattava di un infortunio assai grave. Ma ovviamente, prima degli esami diagnostici corretti che servono per affrontare la realtà delle cose, c’era una piccola speranza che tutto fosse qualcosa di diverso. Invece, la Fiorentina, ha ufficialmente comunicato che la stagione di Castrovilli è finita.

Il centrocampista durante la gara contro il Venezia è uscito dal campo dopo un problema al ginocchio. Nella mattinata di oggi sono stati eseguiti esami diagnostici che hanno evidenziato “la lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro. Tali lesioni necessitano di intervento chirurgico ricostruttivo che verrà effettuata nel corso dei prossimi giorni”. Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito della Fiorentina pochi istanti fa.

Ultim’ora ufficiale, per Castrovilli stagione finita

Insomma, per il centrocampista della Viola la stagione si è conclusa in anticipo e ovviamente non ci sarà nella gara prevista al Franchi contro la Roma nella prima decade del prossimo mese di maggio. Infortunio gravissimo che lo mette fuori anche per l’inizio della prossima, visto che sono sei almeno i mesi di recupero da questo tipo di infortunio. Un guaio per Italiano, che nell’ultimo periodo anche per via delle condizioni non sempre ottimali di Bonaventura, aveva deciso di mandarlo in campo con una certa regolarità.

Ma la sfortuna ha voluto che s’infortunasse nella gara prima di Pasqua. Una perdita come detto importante per il tecnico della Fiorentina che sta cercando anche di prendersi una qualificazione alle prossime coppe europee. I risultati fino ad ora sono dalla parte della Viola.