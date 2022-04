Calciomercato Roma, annuncio in diretta: “Già preso un big a parametro zero”

Calciomercato Roma, sembrerebbe tutto fatto per il colpo a costo zero. In questi minuti è arrivato l’annuncio. Di seguito tutte le informazioni.

Abbiamo più volte in questa sede evidenziato come, negli anni, si sia diffusa sempre di più la tendenza a concretizzare operazioni a costo zero. L’espressione appena utilizzata non è forse la più adatta, considerate le commissioni e le importanti richieste di giocatori in scadenza contrattuale, ma rende comunque l’idea di trattative che permettano di evitare il versamento nelle casse di un’altra società di somme di denaro.

Non sempre si tratta di scelte felici, come evidenziato da alcune situazioni verificatesi nel più o meno recente passato in Italia e non solo. Senza addentrarci in discorsi che esulino dal mondo giallorosso di nostro interesse, ci limitiamo qui a evidenziare un’importantissima novità annunciata proprio in questi minuti.

Calciomercato Roma, annuncio in diretta sul colpo a parametro zero

L’avvicinarsi della campagna acquisti estiva, unitamente alle defezioni presentate dalla squadra in questo primo anno di Mourinho, hanno infatti contribuito alla diffusione di plurime voci relative a quelli che potrebbero essere i prossimi ingaggi targati Tiago Pinto. Le zone da plasmare sono numerose e, come auspicato dagli stessi tifosi, a Trigoria bisognerà cercare di intervenire con tempestività e intelligenza, accontentando le richieste dello Special One, senza perdere di vista il rispetto dei paletti finanziari imposti dai Friekdin.

In tale ottica, complice l’eventuale mancata qualificazione in Champions (nella quale è però giusto credere fino in fondo), eventuali ingaggi a costo zero o comunque low cost rappresenterebbero un importante grimaldello per creare il giusto equilibrio tra miglioramento tecnico e rispetto del bilancio finanziario.

A tal proposito, non è sfuggita la dichiarazione a Radio Radio di Ilario Di Giovambattista che si è esplicitamente espresso in questo modo. “La Roma ha già messo a segno un acquisto a parametro zero. Si tratta di un importante giocatore svincolato, già preso, ma non è Matic. Per ora non posso darvi ulteriori informazioni”.