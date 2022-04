Roma-Leicester, tifosi ancora in coda: conto alla rovescia per il sold out

Roma-Leicester, tifosi ancora in coda per prendersi un biglietti. Conto alla rovescia per il tutto esaurito

Mania, febbre, passione, ormai non ci sono più aggettivi per descrivere l’amore dei tifosi della Roma per la squadra di José Mourinho, che è attesa dalla semifinale di Conference League contro il Leicester. Oggi è partita la vendita libera e da questa mattina i tifosi sono in coda per prendersi un biglietti.

Ci sono degli aggiornamenti del pomeriggio, un’ondata d’amore incredibile. Tanto affetto che non ha permesso ai fedeli abbonati, che avevano la possibilità di comprare un biglietto a prezzo ridotto, di utilizzare questo tipo di scontistica. Tutti ormai l’hanno dovuto prendere a prezzo pieno. Ma questo non sembra aver fermato nessuno.

Roma-Leicester, sold out vicino

Il tutto esaurito insomma è vicino. Vicinissimo e dovrebbe essere già nella serata di oggi. L’Olimpico pieno in ogni ordine di posto così come già successo con il Bodo durante i quarti di finale. C’è voglia, e parecchia di Roma. C’è voglia e parecchia di una squadra che può in questo finale di stagione regalare delle gioie incredibili ai tifosi giallorossi.

Ci sono oltre 100 mila persone in coda per cercare di prendere un biglietto. Una situazione che mai prima d’ora si era verificata fino al momento. Mourinho trascina tutti. E la Roma vuole vincere. Sarà spettacolo dentro lo stadio del Foro Italico. Spettacolo unico che solamente i tifosi giallorossi riescono a dare.