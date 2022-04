Calciomercato Roma, lo scippo non fa male | Sbloccato il sogno di Mou

Calciomercato Roma, lo scippo non fa male a Mourinho. Che adesso spera di poter accarezzare il sogno per la prossima estate

Ha intenzione di sfidare le big d’Europa Tiago Pinto. Ha intenzione di piazzare un colpo importante a parametro zero. Sicuramente sarà difficile andare a segno, ma il gm portoghese ci proverà, cercando di sfruttare quei movimenti fatti in anticipo a gennaio che però non sono andati a segno. Certo, la concorrenza è importante e sta diventando sempre più pesante. Con un ritorno di fiamma che però potrebbe anche far scattare l’effetto domino.

Partiamo da un fatto: l’Aston Villa di Gerrard ha intenzione di scippare Pinto da quello che era il colpo programmato a parametro zero. Parliamo del centrocampista del Marsiglia Kamara che già a gennaio era stato trattato, con poco successo, dal gm portoghese. Il club francese sperava di poter trovare un accordo per il rinnovo, così non è stato, e allora il fatto che sia svincolato ha attirato le attenzioni non solo della Premier ma anche dell’Atletico Madrid. Secondo Rmc Sports comunque, Gerrard potrebbe chiudere in fretta mettendo sul piatto non solo un’offerta economica importante, ma anche una maglia da titolare assicurata.

Calciomercato Roma, sbloccato il sogno di Mou

Potrebbe quindi scattare l’affetto domino come spiegato. Sì perché lì in Premier League gioca Douglas Luiz che in poche parole e senza girarci troppo intorno è quello che è il sogno di José Mourinho. Il centrocampista brasiliano, classe 1998, sarebbe l’elemento ideale per lo scacchiere dello Special One che a gennaio lo avrebbe richiesto in maniera palese alla società. La valutazione è alta, senza pochi dubbi, ma riuscendo a piazzare Veretout e anche sperare in qualche asta per Diawara, Pinto potrebbe raccogliere quel gruzzoletto che serve per andare all’assalto.