Calciomercato Roma, rivoluzione in panchina UFFICIALE: colpo Mourinho

A fine stagione ci sarà una rivoluzione sulla panchina di una big europea e potrebbe arrivare il colpo per Mourinho

La stagione è ormai agli sgoccioli e José Mourinho si appresta a terminare il primo anno alla guida della Roma. Ovviamente la stagione non è stata delle migliori, ma sicuramente rispetto allo scorso anno qualche passo avanti è stato fatto. I giallorossi infatti lottano ancora per il quarto posto, seppur molto difficile da raggiungere, e sono in semifinale di Conference League.

Chi invece ha avuto una stagione totalmente negativa è il Manchester United, che ha deluso su ogni fronte. La panchina dei ‘Red Devils’ è stata affidata prima a Solskjaer, poi a Rangnick, ma nessuno dei è riuscito a rialzare il club inglese. Così la società in queste ore ha reso noto l’accordo ufficiale per la prossima stagione con Erik Ten Hag, che lascerà l’Ajax per sbarcare a Old Trafford. Il suo arrivo potrebbe aprire un’opportunità di mercato alla Roma di Mourinho.

Calciomercato Roma, rivoluzione United: Bailly nel mirino di Mourinho

Il Manchester United decide di cambiare ancora una volta allenatore e sceglie Erik Ten Hag per guidare la squadra dalla prossima stagione. Il suo arrivo potrebbe aprire a diversi addii, tra cui quello di Eric Bailly. Il difensore ivoriano classe 1994 in questa stagione ha collezionato solamente sette presenze, finendo in fondo alle gerarchie prima di Solskjaer e poi di Rangnick.

Con l’arrivo di Ten Hag la sua posizione potrebbe non cambiare, anzi peggiorare, visto che il tecnico dell’Ajax potrebbe portare con sé allo United anche Jurrien Timber, che toglierebbe ulteriore spazio a Bailly. Così a puntare il mirino su di lui potrebbe essere la Roma. Tra il difensore e Mourinho c’è un ottimo rapporto, come testimoniato dal giocatore che dichiarò di aver parlato con Mourinho quando approdò a Roma per fargli un in bocca al lupo. Il valore di Bailly attualmente si aggirerebbe al di sotto dei 10 milioni di euro e potrebbe essere una grande occasione per la Roma per rilanciarlo come fatto già con Smalling.