Dalla Spagna | Calciomercato Roma, accordo lampo: Mou chiude l’affare

Calciomercato Roma, secondo colpo “giallorosso”: Mou lo porta nella Capitale. Sarebbe già stato trovato un pre-accordo.

Le ottime prestazioni fornite sia in campionato che in Conference League si sono materializzate anche e soprattutto a causa dell’evidente crescita del settore nevralgico del campo, in grado non solo di imbeccare Abraham e compagni con giocate in verticale e con i giri contati, ma anche di fare filtro e dare respiro ad una manovra che qualche volta era apparsa alquanto farraginosa.

Sotto questo punto di vista, lo sbarco di Sergio Oliveira nella Capitale ha rappresentato un upgrade di indicibile importanza, così come la vistosa crescita della quale si è reso protagonista Cristante non può assolutamente passare inosservata. Come non citare, poi, il ruolo fondamentale ricoperto da Pellegrini e Mkhitaryan in un organigramma tattico sempre più vicino alle idee dello Special One, al quale, però, farebbe comodo un innesto in cabina di regia. La scorsa estate, una delle prime richieste dello Special One fu Granit Xhaka: l’affare con l’Arsenal – dopo un lungo tira e molla – non si concretizzò per la volontà da parte dei Gunners di continuare a puntare sull’elvetico, il cui futuro è ora tornato prepotentemente in discussione. E chissà che il nuovo regista non possa arrivare sempre dalla Premier League.

Calciomercato Roma, le ultime dalla Spagna: “Accordo per Matic”

Secondo quanto trapela dalla Spagna, e riferito più nello specifico da todofichajes.com, la Roma avrebbe praticamente trovato una sorta di pre-accordo con Nemanja Matic, centrocampista serbo in forza al Manchester United. Sarebbe stato proprio Mourinho, che ha allenato il classe ’88 allo United, il vero e proprio fac totum della trattativa. Nel corso di diversi colloqui avuti con il nativo di Sabac, lo Special One avrebbe convinto il metronomo serbo ad accettare la proposta della Roma, club con il quale potrebbe essere trovato un accordo ufficiale già nelle prossime settimane. Sprint decisivo e fumata bianca dietro l’angolo, dunque, secondo le informazioni riferite dal portale iberico: staremo a vedere se l’ottimismo ostentato si concretizzerà effettivamente in una fumata bianca.