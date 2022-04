Calciomercato Roma, doppio affare Inter: la contromossa di Marotta

Calciomercato Roma, sempre più fitto l’interesse in Serie A per uno dei protagonisti del corrente campionato. Gli ultimi aggiornamenti.

In attesa del responso del secondo e delicatissimo big match consecutivo che attende gli uomini di Mourinho, ai piani alti di Trigoria c’è chi, come Pinto, è da tempo alla ricerca dei giusti rinforzi che permettano allo Special One di migliorare ulteriormente una squadra apparsa in questi ultimi mesi in grande crescita ma ancora più che perfettibile.

Come vi abbiamo raccontato in questi mesi, i profili monitorati dal gm sono plurimi ma il loro approdo non potrà prescindere dalla capacità dell’ex Benfica di creare la più volte citata osmosi tra entrate e uscite che permetta di operare in modo ligio e nel pieno rispetto dei paletti economici imposti dai Friedkin.

A Roma (e non solo) si stanno inoltre monitorando con attenzione le situazioni di tutti quei giocatori prossimi ad entrare in scadenza contrattuale e la cui posizione potrebbe garantire importanti risparmi almeno per quanto concerne il costo del cartellino.

In attesa di novità su questo fronte, riportiamo importanti aggiornamenti relativi ad un altro scenario che da non poco tange il mondo giallorosso. Anche la Roma, infatti, è annoverabile tra le diverse realtà del nostro campionato interessate ai tanti giocatori messisi in mostra in Serie A e pronte al salto di qualità in piazze maggiori.

Calciomercato Roma, Inter in pole position per il doppio ingaggio dal Sassuolo

Dall’Empoli al Sassuolo, passando per Udinese o Bologna. Non sono mancate, anche quest’anno, squadre in grado di sfornare e plasmare importanti e interessanti talenti (o futuri tali). Una certezza, da questo punto di vista, è proprio il club emiliano neroverde, grazie ad una progettualità e una filosofia societaria che da anni permette al Sassuolo di vantare importanti e valorosi elementi.

Tra i plurimi, continuerà sicuramente a suscitare interesse la situazione di quegli imprescindibili di Dionisi quali Scamacca, Traoré o Frattesi. Soprattutto per gli ultimi due, a Trigoria si manifesta un certo interesse. Il numero 16, nato e cresciuto calcisticamente nella Capitale, piace molto ai giallorossi, oltre che a Inter, Juventus e Milan.

Secondo Calciomercato.com, in pole position ci sarebbe Beppe Marotta, grazie ai felici rapporti lavorativi maturati negli anni (non solo interisti) con Carnevali e colleghi. L’ex Juventus è al lavoro per regalare a Inzaghi Gianluca Scamacca, destinato ad essere coinvolto in una sorta di 2X1 che permetta all’Inter di portare i due romani all’ombra del Duomo. Fitta concorrenza italiana permettendo, giallorossi inclusi.