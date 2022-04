Calciomercato Roma, colpo di scena Guedes | Annuncio ufficiale

Calciomercato Roma, è arrivato da poco l’annuncio del diretto interessato relativamente al suo futuro.

I nomi fin qui accostati ai giallorossi sono numerosi e ci hanno permesso di comprendere come a Trigoria ci sia l’intenzione di intervenire in plurime regioni di campo, in base a quella che sarà la disponibilità economica a fine anno e alla capacità di Tiago Pinto di ben gestire le risorse provenienti da cessioni e traguardi sportivi.

Lo scorso anno abbiamo assistito ad un calciomercato catalizzato dagli allontanamenti di quei giocatori divenuti ormai un peso a livello finanziario e non più in utili sul fronte tecnico. A partire dal prossimo giugno, con ogni probabilità, la strada da seguire sarà pressoché la stessa, con la grande differenza, però, di avere uno scacchiere già in parte epurato e sicuramente più completo.

Ciò non esclude, comunque, la necessità degli addetti ai lavori di consegnare a Mourinho una rosa competitiva e plasmata rispetto a quella attuale, che garantisca maggiore profondità e caratteristiche attualmente ancora assenti tra le fila giallorosse.

Calciomercato Roma, l’annuncio di Goncalo Guedes sul futuro

In attesa di un responso su quello che sarà il futuro di Zaniolo, la Roma si sta intanto muovendo anche sul fronte offensivo. La finalità è quella di garantire ad Abraham, Pellegrini e colleghi dei compagni di reparto che acuiscano la prolificità dello scacchiere e coadiuvino gli elementi presenti dalla trequarti in su nel lavoro di rifinitura e finalizzazione. Da diversi mesi, da questo punto di vista, interessa la situazione di Goncalo Guedes.

Il laterale portoghese del Valencia ha fin qui totalizzato 13 gol e 7 assist, portando il suo valore a toccare i 40 milioni di euro. Che la Roma sia interessata al suo ingaggio non è un tabù e, per tale motivo, merita di essere riportato uno spezzone delle sue dichiarazioni al portale spagnolo Cope.es.

Toccando plurimi aspetti tra presente e passato, il 7 si è anche espresso in modo più o meno esplicito relativamente alle future scelte professionali. Questo il cuore delle sue dichiarazioni a riguardo.

“Sono molto concentrato sul presente qui a Valencia. Abbiamo diverse partite che possono permetterci di arrivare ancora più in alto in classifica. Quando la stagione sarà finita, parlerò con chi mi è vicino e con il club. Se ricevo una buona offerta che sia vantaggiosa anche per il club, non potrò di certo ignorarla. Per ora sono concentrato sul Valencia e voglio restare qui, dove mi trovo molto bene”.