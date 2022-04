Calciomercato Roma, occasioni in Premier League: maggio decisivo

Rui Patricio, Smalling, Mkhitaryan e Abraham sono senza ombra di dubbio alcuni dei fedelissimi di José Mourinho già sicuri della conferma per la prossima stagione. Tutti calciatori arrivati a Roma dalla Premier League, campionato che finora ha consegnato al club giallorosso – a parte Maitland-Niles – calciatori capaci di fare la differenza. E così lo Special One – che il campionato inglese lo conosce come le sue tasche avendo allenato Chelsea, Manchester United e Tottenham – e il general manager Tiago Pinto staranno molto attenti anche nella prossima sessione di calciomercato ad eventuali occasioni in Premier League.

