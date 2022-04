Calciomercato Roma, ritorno di fiamma: trattativa aperta per il colpo a zero

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per il centrocampista: trattativa aperta e disponibilità a ridursi l’ingaggio. Le ultime

Uno ha già svolto le visite mediche. E ha lo stesso procuratore di un elemento che farebbe comodo a Mourinho e che la Roma, a quanto pare, ha trattato già nei mesi scorsi. E alla fine della stagione ci potrebbe essere un ritorno di fiamma. Trattativa aperta addirittura. Un colpo in mezzo al campo dove la squadra giallorossa ha bisogno di elementi.

Il colpo Svilar, il portiere del Benfica che la Pinto ha preso a parametro zero dal Benfica, potrebbe essere collegato anche ad un altro innesto, stavolta in messo al campo. L’estremo difensore ha lo stesso procuratore di Matic, centrocampista del Manchester United, 34 anni ad agosto, in scadenza con i Red Devils e che non dovrebbe rinnovare il proprio contratto. Un centrocampista di quantità ed esperienza che potrebbe essere buttato nella mischia all’occorrenza, con quelle caratteristiche fisiche che piacciono tanto allo Special One.

Calciomercato Roma, trattativa per Matic

“La Roma ha chiuso Svilar, che ha lo stesso procuratore di Matic, in scadenza. Hanno parlato anche di lui, che si ridurrebbe addirittura lo stipendio pur di raggiungere Mourinho. Ha posto come condizione la qualificazione in Europa”. Queste le parole pronunciate da Damiano Er Faina alla Tv di calciomercato.it.. Il centrocampista quindi pur di raggiungere lo Special One sarebbe disposto ad abbassare le pretese economiche. La qualificazione in Europa però ancora non è certa per la Roma, e questo potrebbe essere sicuramente un elemento che adesso potrebbe bloccare l’affondo di Tiago Pinto.

Vedremo l’evolversi della situazione, anche perché il gm portoghese non sta seguendo anche altre piste in questo momento per una zona del campo così importante. Matic a zero comunque potrebbe essere un colpo importante, vista l’esperienza che ha maturato nel corso della sua carriera con la maglia dello United addosso.