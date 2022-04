ASRL | Calciomercato Roma, Mourinho lo spedisce subito in Premier

Calciomercato Roma, Mourinho dice no e lo spedisce subito in Premier League. L’affare lo chiudono in Inghilterra dopo il rifiuto dello Special

Giuseppe Mustica

Proposto anche alla Roma. Ma Mourinho ha detto no: vuole altri profili l’allenatore portoghese per la sua Roma. Un colpo low-cost che i giallorossi non chiuderanno. Anzi, secondo quanto raccolto da ASRL è già pronto a firmare per il Fulham in Premier League. Il profilo, nemmeno in Italia, è piaciuto più di tanto.

Il nome è quello di Manor Solomon, attaccante israeliano dello Shakhtar, che in Italia, oltre a Tiago Pinto, era stato proposto anche da un intermediario anche al Napoli e all’Inter. Ma non s’è fatto nulla soprattutto per quella che è stata una decisione netta dello Special One che, per la prossima stagione, vuole altri nomi lì davanti, gente con esperienza e pronta subito ad essere buttata nella mischia.

Calciomercato Roma, Mourinho rifiuta

Insomma, lo Special One ha rifiutato il possibile affare – come detto firmerà per il Fulham per una cifra che si dovrebbe aggirare intorno agli 8 milioni di euro – anche se, come raccolto, a Giuntoli piaceva eccome anche per andare a sostituire Insigne destinato da un poco di tempo al Canada. Ma i partenopei, nel momento in cui il nome di Solomon è stato fatto, avevano già puntato forte sul georgiano Kvicha Kvaratskhelia e quindi hanno deciso di continuare per quella che è stata la prima scelta.

Insomma, niente da fare per l’israeliano che sognava forse di unirsi alla Roma per la prossima stagione. Giocherà in Premier League lasciando così il club ucraino.