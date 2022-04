Inter-Roma, decisione ufficiale di Mourinho: non ci sarà

Secondo big match consecutivo per la Roma, che dopo il Napoli incontrerà l’Inter: Mourinho ha preso una decisione ufficiale

Un pari che va stretto alla Roma quello contro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. I giallorossi infatti a parte il rigore di Insigne, non hanno corso particolari pericoli, creando però diverse occasioni per andare in rete prima del gol di El Shaarawy nel recupero. Il tour de force della Roma in questo periodo però è appena iniziato.

Infatti dopo il Napoli la Roma sabato alle 18 sarà impegnata a San Siro contro l’Inter. Un altro big match, con la squadra di Inzaghi che sta lottando per vincere il secondo scudetto, prima della semifinale di Conference League contro il Leicester. In occasione della partita di sabato Mourinho ha però preso una decisione che è ormai ufficiale.

Inter-Roma, niente conferenza stampa per Mourinho

Non c’è tregua per la Roma in questo periodo, che essendo impegnata su due fronti si trova a giocare ogni tre giorni. Dopo la sfida contro il Napoli terminata 1-1, i giallorossi sabato affronteranno il secondo big match consecutivo e sfideranno l’Inter. Per entrambe sarà una partita molto importante, visto che i nerazzurri lottano per lo scudetto mentre i giallorossi vogliono accorciare sulla Juventus al quarto posto.

In vista della partita però Mourinho ha già deciso che domani non terrà la consueta conferenza stampa. Come già successo quando ci sono più partite importanti ravvicinate, lo ‘Special One’ rinuncia a una delle conferenze. La prossima dunque sarà mercoledì prossimo in vista della semifinale di andata di Conference League contro il Leicester in Inghilterra.