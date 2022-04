Terremoto Superlega, arriva il comunicato ufficiale Uefa

Superlega, arriva il comunicato ufficiale della Uefa dopo la sentenza odierna del Tribunale di Madrid.

Non sono giorni e settimane molto facili per la Juventus (e non solo). Abbiamo in questa settimana assistito alla vicenda plusvalenze, alla fine rientrata nel miglior modo possibile per Agnelli e concretizzatasi nel più classico scoppio di una bolla di sapone.

A distanza di quasi un anno, invece, è tutt’altro che archiviata la questione Superlega, della quale si è iniziato a parlare proprio la scorsa primavera in seguito alla decisione di alcuni dei top club europei di creare una sorta di competizione elitaria tra superpotenze del panorama calcistico nazionale.

Terremoto Superlega, comunicato ufficiale Uefa dopo la sentenza del tribunale

Come ricorderete, anche in quel caso, si è risolto il tutto in un nulla di fatto e nessuna delle società coinvolte è riuscita alla fine nell’iniziale e più o meno genuino intento su riportato. Ciò che è certo, per ora, è che della Superlega si continuerà a parlare anche nel prossimo futuro. Dopo gli ultimi aggiornamenti comunicativi quest’oggi, è infatti arrivata la nota ufficiale da parte della Uefa così recitante.

“La UEFA ha ricevuto oggi l’ordinanza del Tribunale di Madrid, che revoca integralmente le misure cautelari. La UEFA accoglie con favore questa decisione e ne sta valutando le implicazioni. La UEFA non rilascerà ulteriori commenti per il momento”.