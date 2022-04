Calciomercato Roma, fulmine a ciel sereno: blitz dalla Liga

Calciomercato Roma, l’irruzione che non ti aspetti: l’ultima indiscrezione trapela dalla Spagna e sancisce una brusca inversione di rotta.

Alla luce della necessità di rendersi protagonista di sessioni di calciomercato “sostenibili”, la Roma non può non passare al vaglio la situazione concernente i tanti calciatori che non hanno ancora rinnovato il proprio contratto in scadenza nel 2022 e sono a tutti gli effetti liberi.

Non è un caso se, ad esempio, anche i giallorossi si siano iscritti – almeno a livello di sondaggi esplorativi – alla corsa per Paulo Dybala, che si preannuncia però molto complicata ed ancora piena di insidie. Tuttavia, ai capitolini – così come anche agli altri top club di Serie A – sono stati accostati anche altri profili. Uno di questi è Jason Denayer, che ha esternato la propria volontà di lasciare la Ligue 1, finendo al centro di numerosi spifferi di mercato.

Secondo quanto riferito dalla Spagna, ed evidenziato più nello specifico da todofichajes.com, il poliedrico difensore in forza al Lione sarebbe finito nel mirino di due club in particolare: al Newcastle – che monitora la situazione già da qualche settimana – si sarebbe aggiunto anche l’Atletico Madrid, alla ricerca di un innesto con il quale rimpolpare il proprio reparto arretrato, falcidiato da qualche infortunio di troppo nell’ultima stagione e apparso non impermeabile come in passato. La concorrenza per i club di Serie A è dunque abbastanza folta: Roma, Juventus ed Inter sono avvisate.