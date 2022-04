Calciomercato Roma, l’Inter pensa allo scambio: bomber sul piatto

Inter-Roma sarà il big match della prossima giornata di Serie A e i nerazzurri potrebbero proporre uno scambio ai giallorossi in estate

Periodo intenso per la Roma, che dopo aver affrontato il Napoli al Maradona affronterà l’Inter a San Siro, per poi volare in Inghilterra per l’andata della semifinale di Conference League contro il Leicester. Un passo alla volta però, perché la partita di domani sarà fondamentale per sperare ancora di raggiungere il quarto posto Champions occupato dalla Juventus.

Nel frattempo il termine della stagione si avvicina e si inizia a pianificare anche la prossima sessione di calciomercato. In casa Roma continua a essere un punto interrogativo il futuro di Jordan Veretout, che potrebbe essere destinato a partire. Sulle sue tracce sembrerebbe esserci anche l’interesse dell’Inter, che per abbassare le pretese del club capitolino potrebbe pensare di proporre lo scambio con un bomber.

Calciomercato Roma, l’Inter non molla Veretout: idea di scambio con Pinamonti

Dopo l’arrivo di Sergio Oliveira a Roma, le gerarchie nel centrocampo di Mourinho sono cambiate e a retrocedere notevolmente è stato Jordan Veretout. Da punto fermo del centrocampo il francese è passato a doversi sedere in panchina diverse volte. Così il suo futuro sembrerebbe essere in bilico per la prossima stagione.

Sulle sue tracce sembrerebbe esserci l‘Inter, con la Roma che valuta Veretout intorno ai 20 milioni di euro. L’idea dei nerazzurri potrebbe essere quella di inserire nell’affare come contropartita il cartellino di Andrea Pinamonti, attaccante attualmente in prestito all’Empoli che in questa stagione ha messo a segno 10 gol in 32 presenze. La Roma però sull’eventuale cessione di Veretout sembrerebbe essere decisa e vorrebbe solamente cash. Dunque l’idea di scambio dei nerazzurri potrebbe essere rifiutata.