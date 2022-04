Calciomercato Roma, Dybala non è più un sogno: il jolly che cambia tutto

Calciomercato Roma, la pazza idea Dybala sta diventando sempre più concreta: l’asso nella manica che spiana la strada ai giallorossi.

Per allestire una rosa vincente, occorrono calciatori abituati a vincere. Lo sa bene Mourinho, che non a caso accanto a giovani emergenti in rampa di lancio, sta facendo di tutto per assicurarsi campioni dal profilo internazionale, in grado di far fare il definitivo salto di qualità ad una compagine che con il passare delle settimane sta diventando sempre più coriacea.

In una sessione di calciomercato estiva nella quale Tiago Pinto sarà chiamato a rinforzare la rosa con acquisti mirati, i giallorossi terranno d’occhio le diverse situazioni intriganti low cost che potrebbero materializzarsi. In quest’ottica, da monitorare con estrema attenzione l’evolvere della situazione legata a Paulo Dybala: alla Joya – dopo un lungo tira e molla durato mesi – la Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022, motivo per il quale l’argentino è ora libero di trovare un accordo con qualsiasi altro club. Inter ed Atletico Madrid hanno effettuato sondaggi esplorativi, muovendosi concretamente con l’entourage dell’attuale numero 10 bianconero che, però, stuzzica e non poco le fantasie della Roma, che potrebbe giocarsi una “carta” tutt’altro che banale.

Calciomercato Roma, intrigo Dybala: “Non c’è il problema ingaggio”

Intervenuto nel corso della diretta Twitch su CMIT TV, Enrico Camelio ha fornito maggiori informazioni a riguardo. Ecco le sue parole: “L’affare Dybala-Roma è nato un pò per gioco. Si tratta di un profilo che piace e non poco alla piazza: non persiste alcun tipo di problema di ingaggio. Certamente si dovrà trovare un accordo per quanto concerne le commissioni, che faranno la differenza. Il fattore Mourinho, in questo genere di trattative, conta eccome: il lusitano è un trascinatore, uno Special One sotto questo punto di vista.”