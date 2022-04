Calciomercato Roma, colpo da 30 milioni: Pinto accontenta Mourinho

Il general manager della Roma vuole accontentare l’allenatore e regalargli l’obiettivo di calciomercato nella prossima estate

Tiago Pinto vuole accontentare José Mourinho. L’allenatore della Roma ha intenzione di rinforzare diversi reparti in estate grazie al calciomercato. Per questo, ha fatto arrivare sulla scrivania del general manager tutte le indicazioni per potersi muovere al meglio tra le trattative. Lo Special One, infatti, vuole dei profili precisi per migliorare la sua rosa tra qualche mese e per questo ha indicato a Pinto le caratteristiche che i suoi calciatori dovranno avere. Tra i profili più osservati c’è quello del regista, che nella rosa manca da inizio anno.

Mentre era in corso l’Europeo vinto dall’Italia, infatti, José ha cercato di acquistare Granit Xhaka per migliorare il suo centrocampo. Lo svizzero, però, non ha accettato le lusinghe del portoghese e ha preferito rimanere all’Arsenal, dove ora è risuscito a conquistare una parte di tifosi dopo un inizio difficile. Un altro reparto che Mourinho vuole rinforzare, però, è la difesa. Oltre ai titolari e a Kumbulla non ci sono alternative valide, soprattutto in ottica di un ritorno alla difesa a quattro. In questa stagione, poi, alcuni giocatori hanno dimostrato alcuni limiti di concentrazione che hanno spinto lo Special One a guardare ad altri profili.

Calciomercato Roma, Martinez nel mirino di Mourinho

Uno dei giocatori che più interessa il tecnico lusitano è quello di Lisandro Martinez, difensore centrale di 24 anni in forza all’Ajax. Secondo quanto riporta fichajes.com, l’argentino piace alla Roma come a molti altri grandi club europei. Le sue prestazioni, poi, sono ad alto livello sia nel campionato olandese che a livello internazionale. Lisandro, infatti, farà parte della spedizione argentina del futuro, ovvero quella che parteciperà al Mondiale 2026. Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 30 milioni e Mourinho potrebbe convincere Pinto a prenderlo.