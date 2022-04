Calciomercato Roma, scacco matto Mou | Simeone spalle al muro

Calciomercato Roma, effetto domino Mourinho: sfida a tre per il colpaccio low cost indicato dallo Special One.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Roma, gara nella quale i giallorossi vogliono dar seguito all’ottimo periodo di forma, che ha consentito a Pellegrini e compagni non solo di strappare il pass per le semifinali di Conference League, ma anche di provare anche solo a pensare ad un piazzamento in Champions League che fino a qualche mese fa sembrava una vera e propria chimera.

I progressi mostrati in ogni zona del campo sono sotto la luce dei riflettori, e lo stesso José Mourinho non può che esserne soddisfatto. Tuttavia, lo Special One è consapevole del fatto che – per provare ad alzare definitivamente l’asticella, occorrono altri acquisti mirati. Molto passerà dalla prossima sessione di calciomercato, nella quale molto presumibilmente verrà messo a segno quel rinforzo in mediana da tempo invocato dal tecnico lusitano, che a lungo aveva “corteggiato” Granit Xhaka, salvo poi vedersi costretto a ridimensionare piani e progetti alla luce del colpo di coda con il quale l’Arsenal decise di togliere dal mercato l’elvetico. Stando alle ultime indiscrezioni, però, nel dossier degli uomini mercato giallorossi sarebbe finito nuovamente un “regista” che milita in Premier League.

Calciomercato Roma, i giallorossi pensano a Matic | Sfida a tre per il mediano

Stiamo parlando di Nemanja Matic, legato al Manchester United da un contratto in scadenza nel 2023, che sarebbe finito prepotentemente nel mirino della Roma: Mou ne apprezza molto le doti in fase di impostazione, e lo reputa un acquisto funzionale al proprio credo tattico, avendolo già allenato negli anni in cui guidava la panchina dei Red Devils. Il serbo, però, che sarebbe stuzzicato all’idea di approdare nella Capitale, sarebbe finito nel mirino di altri club. Come riferito da elgoldigital.com, per il centrocampista classe ’88 si sarebbero resi protagonisti di sondaggi esplorativi l’Atletico Madrid e il Valencia, da tempo sulle tracce del nativo di Sabac. Niente è stato deciso: la partita è ancora aperta e potrebbe offrire sorprese improvvise a stretto giro di posta.