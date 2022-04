Calciomercato Roma, via libera Mou: Pinto cala il jolly per superare la Juve

Roma e Juventus sono attualmente protagoniste di una lotta a distanza per il quarto posto in Serie A, l’ultimo a disposizione per la qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri sono favoriti ma la squadra di Mourinho è in gran forma e ci proverà fino in fondo. I due club saranno però presto uno contro l’altro anche in sede di calciomercato: tra gli obiettivi in comune ce n’è uno che vede i giallorossi pronti a sorpassi grazie a una pedina di scambio.

