Calciomercato Roma, bastano 20 milioni ma il Milan ci ripensa

La Roma punta il mirino su un centrocampista per il quale il club chiede 20 milioni: ma il Milan ci ripensa e anticipa i tempi

La stagione è ormai agli sgoccioli e si inizia ovviamente a pensare al calciomercato per la prossima stagione. Nella Roma saranno diversi i reparti in cui bisognerà colmare le lacune, ma non solo i giallorossi avranno bisogno di rinforzi naturalmente. Così il mirino capitolino e quello del Milan potrebbero incrociarsi sullo stesso obiettivo in Francia.

Alla Roma sembrerebbe piacere un centrocampista che milita in Ligue 1, ma la concorrenza potrebbe essere rappresentata proprio dal Milan. Nonostante un inziale arretramento, i rossoneri sembrerebbero averci ripensato e avrebbero iniziato a spingere sull’acceleratore per il colpo a centrocampo. Il club ha già formulato la sua richiesta da 20 milioni, così Maldini anticipa tutti, anche la Roma.

Calciomercato Roma, il Lille chiede 20 milioni per Sanches: il Milan avvia i contatti con Mendes

Il calciomercato estivo si avvicina e dunque si avvicinano anche le sfide per riuscire a mettere a segno colpi importanti in vista della prossima stagione. Per rinforzare il proprio centrocampo è stato accostato alla Roma diverse volte il profilo di Renato Sanches, centrocampista che sembrerebbe essere in uscita dal Lille.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira però, nonostante il Milan sembrava essersi tirato indietro per il centrocampista, i rossoneri sembrerebbero aver avviato i primi contatti con l’agente del calciatore Jorge Mendes per anticipare la concorrenza. Dal suo canto invece il Lille sembrerebbe chiedere 20 milioni di euro per Sanches. Una cifra che la Roma potrebbe pensare di investire, ma il Milan potrebbe aver già iniziato ad anticipare le mosse per arrivare per primo sul portoghese e rinforzare il centrocampo di Pioli.