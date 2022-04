Calciomercato Roma, nuovo scenario da registrare mentre la stagione è nel vivo della parte finale. Il cambio in panchina complica i piani.

La Roma è sbarcata a Milano, domani pomeriggio la sfida all’Inter di Simone Inzaghi. Giallorossi reduci dal buon pareggio conquistato sul campo del Napoli, una nuova gara infuocata attende la squadra di Josè Mourinho. In attesa del big match c’è anche un nuovo scenario di calciomercato da riportare, il cambio in panchina complica i piani in mediana. Ecco il sorpasso che può modificare gli equilibri nelle trattative estive di Tiago Pinto.

La Roma sarà ago della bilancia nella lotta al vertice in Serie A. I giallorossi sono reduci dal buon punto conquistato in casa del Napoli di Luciano Spalletti, squadra partenopea frenata nelle ambizioni Scudetto che ora tiferà proprio la Roma. La squadra di Josè Mourinho è sbarcata da poco a Milano, con un’assenza last minute tra i titolari, domani pomeriggio la sfida all’Inter. Big match infuocato, con la squadra di Simone Inzaghi obbligata a vincere per riuscire a bissare il tricolore dello scorso anno. Anche la Roma è obbligata alla vittoria, con solamente cinque giornate a disposizione nel calendario la lotta al piazzamento europeo si fa serrata. La gara di domani dirà molto delle aspirazioni della squadra giallorossa, mentre c’è un nuovo scenario da riportare sul fronte del calciomercato estivo.

Calciomercato Roma, cambio in panchina e sorpasso in mediana

Riflettori accesi in Premier League, ancora una volta Pinto e Mourinho guardano con vivo interesse al campionato inglese. Tutto lascia pensare ad un vero e proprio ritorno di fiamma a centrocampo per Granit Xhaka. Il calciatore svizzero è stato un tormentone estivo lo scorso anno, quando sembrava essere tutto fatto per il suo sbarco a Roma. Un Europeo vissuto da protagonista, insieme alla volontà dell’Arsenal lo hanno portato alla firma sul prolungamento contrattuale ma ora si può riaprire tutto. Secondo quanto riportato dal sito Football.London i Gunners stanno già cercando l’alternativa in mediana, che porta il nome di Yves Bissouma, centrocampista del Brighton. Nome sul quale c’è da registrare la forte concorrenza del Manchester United, il nuovo tecnico Ten Hag lo avrebbe messo nel mirino del suo prossimo centrocampo.