Inter-Roma, Inzaghi annuncia il forfait: “Brutta distorsione”

Big match in programma domani alle 18 tra Inter e Roma. In conferenza stampa il tecnico nerazzurro annuncia il forfait di un giocatore

Tour de force importante in questo finale di stagione per la Roma. Dopo il pareggio conquistato contro il Napoli, i giallorossi avranno la seconda trasferta consecutiva in campionato e sarà a San Siro contro l’Inter. I nerazzurri vogliono i tre punti per rimanere incollati al Milan e sperare nel sorpasso, mentre la squadra giallorossa crede ancora nel quarto posto e vuole fare il colpaccio a Milano.

A differenza di José Mourinho, che ha deciso di non parlare prima della partita, il tecnico interista Simone Inzaghi ha svolto la consueta conferenza stampa prepartita. Proprio durante questa Inzaghi ha annunciato il forfait di un centrocampista nerazzurro dopo il brutto infortunio rimediato in Coppa Italia.

Inter-Roma, Vidal va ko: Inzaghi annuncia la sua assenza

Si accende sin da ora la sfida tra Inter e Roma di domani alle 18. A San Siro si sfideranno due squadre sicuramente in forma e con i propri obiettivi ancora da raggiungere. Se José Mourinho ha deciso di non parlare in conferenza stampa prima del big match, Simone Inzaghi si è invece presentato davanti ai giornalisti, dove ha annunciato un’assenza per la partita di domani:

“Valuterò lo stato di ogni giocatore: sono tutti disponibili tranne Vidal che ha avuto una brutta distorsione nel derby”. Dunque i nerazzurri dovranno fare a meno del centrocampista cileno che è uscito malconcio dal derby di Coppa Italia vinto per 3-0 dai nerazzurri contro il Milan. Per il resto però Inzaghi potrà contare sulla propria rosa al completo.