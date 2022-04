Calciomercato Roma, retrocessione ufficiale e altra grana per Pinto

Calciomercato Roma, ieri c’è stata la retrocessione ufficiale del club. Altra grana per Pinto che probabilmente lo rivedrà nella Capitale

Una nuova grana per Tiago Pinto all’orizzonte. Una di quelle che sarà sicuramente difficile da sbrogliare. Quasi certamente il giocatore, alla fine della stagione, tornerà nella Capitale, anche perché ieri sera la propria squadra è retrocessa scivolando addirittura nella terza serie francese. E difficilmente come detto ci sarà il diritto di riscatto che era stato fissato nel momento in cui il difensore è partito in prestito.

Parliamo di Bianda, che con il suo Nancy, ieri sera, ha perso le ultime possibilità di giocarsi la salvezza. Una partita sospesa dopo alcuni problemi sugli spalti che hanno fatto prendere all’arbitro una decisione quasi alla fine del primo tempo. Triplice fischio in anticipo e addio a tutte quelle residue speranze di rimanere in Ligue 2. Insomma peggio di così non poteva davvero andare.

Calciomercato Roma, Bianda grana per Pinto

Il difensore centrale come detto ha ancora un altro anno di contratto con i giallorossi. Pinto ovviamente cercherà in tutti i modi di piazzarlo, anche cercando probabilmente un accordo per la rescissione alla fine dell’anno. Perché in tutto questo le possibilità che possa essere riscattato sono ridotte davvero. Anzi oseremmo dire che non ce ne siano proprio.

Vedremo ovviamente, ma dopo la retrocessione matematica di ieri sembra alquanto impossibile che il club francese possa spendere dei soldi per un giocatore che, comunque anche personalmente, potrebbe accettare di giocare in Serie C. Sì, sicuramente sarà un problema per Tiago Pinto.