Voti Inter-Roma: fioccano le insufficienze, si salvano in due

Inter-Roma, di seguito i voti relativi alle prestazioni dei giallorossi in occasione della sfida tra Mournho e Inzaghi.

Si è conclusa sul risultato di X X la partita di San Siro, valevole per i capitolini il consolidamento del quinto posto e rappresentante per i nerazzurri un importante banco di prova per provare a vincere il secondo campionato consecutivo.

Dopo le difficoltà iniziali, la Roma sembrava aver trovato la quadra durante lo spezzone centrale del primo tempo, sfiorando il gol cn Mancini e impensierendo Handanovic con la conclusione di Mkhitaryan. Doti da contropiedisti, precisione e tecnica hanno però permesso ai padroni di casa di chiudere la prima frazione sul comodo risultato di 2-0.

Inter-Roma, Mkhitaryan illude nel finale: fioccano le insufficienze

Alla ripresa la Roma sembrava essere scesa in campo col piglio giusto, rendendosi pericolosa nei primissimi minuti del 2T con Pellegrini prima di subire il colpo di grazie su calcio d’angolo con marcatura di Lautaro Martinez. Effimera, poi, l’illusione arrivata a 5 minuti dal termine con il gol di Mhitaryan.

Di seguito, dunque, i voti relativi alle prestazioni degli uomini di Mourinho.

Patricio 5.5; Mancini 3, Smalling 4.5, Ibanez 4.5; Karsdorp 5, Oliveira 4, Mkhitaryan 6, Zalewski 5 (77′ Vina sv); Pellegrini 6 (63′ Veretout 6) , El Shaarawy 4 (63′ Carles Perez 5.5); Abraham 4.5 ( 77′ Shomurodov SV). All. Mourinho.