Calciomercato Roma, la Juventus ci riprova: ritorno di fiamma low cost

Calciomercato Roma, la Juventus non molla: la richiesta di Cherubini per provare a concludere l’operazione.

La sconfitta rimediata al “Meazza” contro l’Inter non ridimensiona affatto il cammino della Roma, che nelle ultime gare di campionato dovrà consolidare il quinto posto in classifica per poi dare l’assalto decisivo a quella Conference League che fino a questo momento si è rivelata gravida di soddisfazioni.

Tuttavia, le tre reti con le quali la compagine di Inzaghi ha chiuso la contesa de facto dopo un’ora di gioco, hanno riacceso la spia sulla necessità da parte di Tiago Pinto di puntellare il centrocampo, che ieri ha dovuto fare i conti con l’assenza di Cristante. Sfumato quasi definitivamente Boubacar Kamara, ormai sempre più vicino a vestire la maglia dell’Atletico Madrid, nei radar dei capitolini è ritornato prepotentemente in auge Frattesi, per il quale, però, bisognerà vincere la concorrenza di Inter e Juventus. Proprio i bianconeri – che potrebbero da un momento all’altro affondare il colpo per Nicolò Zaniolo – monitorano anche la situazione Paredes, che ormai sembra essere finito fuori dal progetto tecnico del Psg.

Calciomercato Roma, Paredes sempre nei radar della Juventus

Come rivelato da l’Equipe qualche giorno fa, Paredes – accostato anche alla Roma nell’ultimo periodo – dovrebbe fare le valigie a stretto giro di posta. La “Vecchia Signora” ci pensa, anche perché Allegri avrebbe chiesto almeno un paio di rinforzi per il centrocampo; tuttavia, come evidenziato da tuttojuve.com, la Juventus sarebbe disposta a fare un pensierino per l’ex Roma solo a patto che il Psg entri nell’ordine di idee di cedere il classe ’94 per una cifra molto vicino allo 0- Ricordiamo che l’ex Empoli è legato al club transalpino da un contratto in scadenza nel 2023, che non sarà rinnovato.