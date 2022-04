Calciomercato Roma, colpo Dybala | Ecco cosa serve

La Roma continua a sognare il colpo Paulo Dybala per la prossima stagione: ecco cosa serve per l’arrivo della ‘Joya’ nella capitale

Sognare durante il calciomercato è lecito, e i tifosi della Roma continuano a sognare l’arrivo di Paulo Dybala in giallorosso. Il suo addio alla Juventus ormai è certo. Dopo sei anni in bianconero il talento di Laguna Larga non rinnoverà il contratto con il club juventino e a giugno diventerà un calciatore svincolato, ovvero a parametro zero.

Nelle ultime settimane tra i club accostati al futuro dell’argentino c’è stata anche la Roma, visto che con Mourinho in panchina e il progetto in corso potrebbe essere un’esperienza in cui la ‘Joya’ potrebbe rilanciarsi dopo alcuni anni sottotono, soprattutto a causa degli infortuni. Ma l’arrivo di Dybala alla Roma è veramente possibile? Ci sono alcune condizioni per far sì che la Roma possa investire sull’argentino, ancora, della Juventus.

Calciomercato Roma, da Zaniolo alle concorrenti: le condizioni per arrivare a Dybala

Tra circa due mesi Paulo Dybala sarà un giocatore senza squadra. L’attaccante argentino lascerà la Juventus a parametro zero e per ora sembrerebbe non aver trovato l’accordo con nessun club. Tra le pretendenti per l’attuale 10 bianconero ci sarebbe anche la Roma, ma bisognerà incastrare alcune variabili per far sì che la ‘Joya’ sbarchi nella capitale.

La prima è sicuramente legata a Nicolò Zaniolo, la cui uscita con un’offerta da 50 milioni potrebbe sicuramente dare alle casse della Roma una possibilità in più di pagare l’ingaggio di Dybala. Attualmente guadagna circa 7 milioni netti alla Juventus, ma per accettare la Roma sicuramente l’offerta andrà alzata. Il tutto inoltre potrà svolgersi solamente a sessione di mercato già aperta, poiché prima dovrà avvenire la partenza di Zaniolo. Questo potrebbe complicare le cose perché ovviamente non c’è solo la Roma su Dybala, ma sono diversi i club che potrebbero muoversi in anticipo. Una serie di variabili che la società giallorossa potrebbe però cercare di incastrare muovendosi prima e presentando a Dybala un progetto che lo convinca di poter tornare ai massimi livelli.