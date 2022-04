Calciomercato Roma, Inzaghi ha detto sì | Lo prende l’Inter

La Roma potrebbe essere anticipata dall’Inter per un possibile colpo a centrocampo: Inzaghi ha già detto sì al nuovo arrivo

Inter e Roma si sono affrontate appena tre giorni fa e ancora una volta sono stati i nerazzurri ad avere la meglio. Come nel match di andata la squadra di Inzaghi ha chiuso la partita già al primo tempo, per poi trovare la terza rete a inizio ripresa e mettere la parola fine alla partita.

I due club però oltre che sul campo, potrebbero in estate sfidarsi per un obiettivo di calciomercato. Infatti sia Roma che Inter sembrerebbero guardare in Spagna per migliorare il proprio centrocampo. Ma i nerazzurri sembrerebbero aver già preso una decisione insieme a Inzaghi. Il tecnico ha già dato il proprio benestare per il nuovo arrivo.

Calciomercato Roma, niente Ceballos per Mourinho: Inzaghi ha già detto sì

Il calciomercato estivo è sempre più vicino e iniziano le sfide a distanza tra i club per mettere a segno colpi importanti per formare le rose per la prossima stagione. Nel mirino della Roma per rinforzare il centrocampo di Mourinho per il prossimo anno, sembrava esserci anche Dani Ceballos, centrocampista in uscita dal Real Madrid dopo essere tornato dal prestito all’Arsenal.

Con Ancelotti il centrocampista spagnolo non ha trovato spazio, totalizzando solamente 12 presenze in stagione. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ però, anche l’Inter avrebbe messo nel mirino Ceballos, che sarebbe il perfetto vice Brozovic per lo scacchiere nerazzurro. Simone Inzaghi inoltre avrebbe già detto sì all’acquisto del centrocampista spagnolo, superando così la concorrenza della Roma.