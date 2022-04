Calciomercato Roma, tris di nomi a centrocampo: scatta l’asta in Serie A

Calciomercato Roma, il Napoli insidia i giallorossi per diversi rinforzi del nostro campionato. Gli ultimi aggiornamenti.

In casa giallorossa c’è molto fermento e attesa per le due partite con il Leicester, in programma dopodomani, giovedì 28 aprile, e il 5 maggio. La prima gara si disputerà in Inghilterra, come accaduto anche in occasione delle due ultime semifinali europee dei giallorossi contro Liverpool e Manchester United.

A differenza dello scorso anno, lo stadio Olimpico sarà però gremito, rasentando (o meglio, superando) i picchi del 2018 quando Dzeko e colleghi sfiorarono (e non solo per proprie colpe) la clamorosa impresa di arrivare in finale di Champions League. Servirà però sin da subito un approccio diverso, basato sulla consapevolezza di affrontare una rosa più che degna e dall’indubbio spessore europeo.

Le Foxes avevano iniziato il cammino continentale in Europa League, prima di essere relegati nella cadetta (ora si fa per dire) e neonata manifestazione Uefa a causa dello scontro perso al Maradona contro il Napoli di Spalletti. Il 2 a 2 targato Osimhen e la vittoria degli azzurri all’ombra del Vesuvio ha portato il Leicester in Conference League, annoverandola attualmente sicuramente tra le più attrezzate per la vittoria finale.

Calciomercato Roma, triplice inserimento del Napoli in Serie A

Come detto anche all’inizio, però, il Napoli merita di essere qui citato pure per questioni non unicamente legate al calcio giocato. Seppur terzi, la recente inflessione di Insigne e colleghi ha spinto Aurelio De Laurentiis a mandare la rosa in ritiro, soprattutto alla luce dello scacco beffardo maturato in quel di Empoli la scorsa domenica.

Recentemente affrontato proprio da Mourinho, Spalletti è stato messo in discussione in questi giorni, nonostante una stagione che, salvo ulteriori “suicidi” calcistici, porterà comunque il club in Champions League. Alla luce degli introiti europei e della necessità di plasmare una rosa che resterà a breve monca di diversi elementi, alcuni dei quali anche rappresentativi, a Castelvolturno si sta già pensando alla costruzione della rosa che verrà.

I profili monitorati sono tanti e, tra i vari, si segnalano alcune situazioni che potrebbero tangere anche l’operato di Tiago Pinto. Nella lista di profili seguiti da Giuntoli, “Il Corriere dello Sport” ha annoverato anche Traoré del Sassuolo, sulle cui tracce, Juventus a parte, c’è proprio anche la Roma. Senza dimenticare di Barak, Cambiaso o Asslani, si segnali anche la presenza di Davide Frattesi. Anche sul centrocampista del Sassuolo, questa volta secondo “La Gazzetta dello Sport“, ci sarebbe la società di “ADL“.