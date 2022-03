Calciomercato Roma, concorrenza spietata per l’affare da 20 milioni: sul giocatore ci sono tutte le big della Serie A

Qualche giorno fa è uscita la notizia di un interesse concreto della Roma nei confronti di un elemento che gioca in Serie A e che sta facendo un campionato assai importante con la maglia del Verona. Parliamo di Barak, che secondo il Corriere dello Sport sarebbe entrato nel mirino di Tiago Pinto per la prossima stagione. Un affare da 20 milioni di euro.

La cifra più o meno è quella che il general manager giallorosso spera di prendersi dalla cessione di Veretout, quindi il tesoretto per tentare l’assalto ci sarebbe, ma la concorrenza è praticamente spietata: sul centrocampista offensiva ci sono infatti tutte le big della Serie A, così come confermato dal Corriere Veneto.

Andando in ordine ci sarebbero, oltre la Roma, anche il Milan, il Napoli, l’Atalanta e pure l’Inter. E non è finita qui, visto che piacerebbe anche a diverse squadre all’estero. Si potrebbe scatenare un’asta internazionale nei confronti del ceco, che sta disputando probabilmente una delle migliori stagioni da quando è in Italia. Prestazioni di livello, condite anche da gol e assist che non fanno mai male.

La Roma lo potrebbe prendere per cercare di dare un’alternativa valida sulla trequarti a José Mourinho. Barak è anche forte fisicamente e questo è un altro elemento che lo Special One tiene parecchio in considerazione nella scelta degli innesti da effettuare. Certo, come detto non sarà facile riuscire nel colpo grosso, viste le squadre che già hanno cercato di abbozzare un discorso con il Verona. Ma il fatto che il portoghese sieda sulla panchina della Roma potrebbe anche fare la differenza. Vedremo.