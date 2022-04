Calciomercato Roma, colpo in Serie A: le carte per superare Juventus e Milan

Il calciomercato estivo è vicino e la Roma cerca un centrocampista per José Mourinho: obiettivo in Serie A e concorrenza da Juve e Milan

Addio al quarto posto Champions per la Roma. Dopo la sconfitta contro l’Inter e la vittoria in rimonta della Juventus sul Sassuolo, i punti di distanza dai bianconeri sono diventati otto, troppi da recuperare in quattro partite. Per i giallorossi però l’obiettivo principale ora è la Conference League, con l’andata della semifinale contro il Leicester in programma giovedì sera in Inghilterra.

Nel frattempo con la stagione alle sue battute finali, la Roma inizia a lavorare anche in chiave calciomercato. In particolare la società vorrebbe regalare a Mourinho il tanto richiesto centrocampista per la prossima stagione. L’idea potrebbe arrivare dalla Serie A, con il mirino puntato su un giocatore che interessa anche a Juventus e Milan. Ma la Roma potrebbe avere un ventaglio di soluzioni giuste per anticipare la concorrenza.

Calciomercato Roma, mirino su Svanberg: le soluzioni per anticipare Juventus e Milan

La Roma inizia a pianificare il futuro e lo fa dando uno sguardo alle occasioni per la prossima stagione. La rosa di Mourinho avrà bisogno di diversi rinforzi e sicuramente almeno uno di questi a centrocampo. Così l’idea per la zona centrale del campo giallorossa potrebbe essere Mattias Svanberg,

La crescita del centrocampista del Bologna quest’anno è stata evidente. In 32 presenze ha messo a segno 3 gol e 3 assist, diventando un perno centrale nello scacchiere di Mihajlovic. A giugno 2023 il suo contratto con i rossoblu scadrà e attualmente sarebbe valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro. Su di lui ci sarebbe anche l’interesse di Juventus e Milan, ma la Roma potrebbe provare a giocarsi diversi carte per anticipare tutti. Queste potrebbero essere i cartellini di uno tra Darboe, Villar, Afena e Shomurodov, tutti esuberi che nella Roma non sono riusciti a ottenere spazio ma che potrebbero favorire il colpo dal Bologna.