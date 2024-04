Iscrizione irregolare Inter, verdetto UFFICIALE dopo lo scudetto

Iscrizione irregolare Inter. La società nerazzurra si sta godendo la festa per la vittoria dello scudetto conseguita matematicamente lunedì sera.

L’Inter è in festa. Lunedì sera, a San Siro, nel derby meneghino contro il Milan, la formazione di Simone Inzaghi ha vinto, matematicamente, lo scudetto. Una corsa inarrestabile arrivata, finalmente, a conclusione.

Da settimane, però, è iniziata la polemica riguardante il ‘vero’ numero dei tricolori conseguiti dalla formazione nerazzurra. Non 20 scudetti, bensì 19, come dice la componente Juventina. Nel computo, secondo la fazione bianconera, non può, e non deve, essere conteggiato lo scudetto del 2006, assegnato, arbitrariamente, dal Commissario straordinario, Guido Rossi.

Polemiche che si trascineranno ancora per intere settimane, riportando alla memoria quanto accaduto in quell’ormai celeberrima, e tristissima, estate del 2006. Ora, però, l’infinita faida tra Juventus ed Inter si potrebbe presto arricchire di un altro ‘velenosissimo’ capitolo. Un altro momento in cui bianconeri e nerazzurri potrebbero ritrovarsi faccia a faccia.

Tutto ha avuto inizio da un esposto della Fondazione Jdentità Bianconera che coinvolge direttamente la società nerazzurra. Di cosa si tratta?

E’ regolare l’iscrizione al campionato dell’Inter?

I primi giorni di aprile un comunicato della Fondazione Jdentità Bianconera ha reso di aver inviato alle Procure della Repubblica competenti, nonché alla Procura Federale presso la FIGC ed alla COVISOC (ovvero alla Commissione di Vigilanza sulle società di calcio professionistiche) un esposto in riferimento ai requisiti minimi richiesti per l’iscrizione al campionato di Serie A.

Requisiti che l’Inter, secondo la Fondazione Jdentità Bianconera, non avrebbe avuto a causa di alcune incongruenze presenti nell’ultimo bilancio della società nerazzurra. Un esposto che ha fatto sorridere molti, poiché ritenuto irricevibile.

Ma non è esattamente così. Lo ha ricordato il giornalista Franco Leonetti con un post sul suo profilo X:

“La COVISOC accoglie l’esposto di Fondazione Jdentità Bianconera sulla regolare iscrizione dell’Inter al campionato. ma per qualcuno non era irricevibile?” Pertanto la notizia è che la COVISOC non soltanto non ritiene irricevibile l’esposto ma la stessa lo vaglierà analizzando gli elementi posti in rilievo dalla Fondazione.

Questo, ovviamente, per attenzionare sulla massima regolarità delle attività di gestione delle società di calcio. un altro fronte di scontro sta quindi per aprirsi. Ancora non si sono attenuate le polemiche sul conteggio degli scudetti nerazzurri, che spuntano dubbi sulla regolare iscrizione dell’Inter al campionato appena vinto.

Staremo a vedere.