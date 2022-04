Calciomercato Roma, occasione in Serie A | Si offre a zero

Nella prossima sessione di calciomercato saranno diverse le occasioni a parametro zero anche in Serie A: un trequartista si offre alla Roma

Serviranno sicuramente diversi cambiamenti nella rosa della Roma per cercare di alzare ulteriormente l’asticella nella prossima stagione, e la sessione di calciomercato estiva sarà uno snodo fondamentale. Tra cessioni e acquisti saranno importanti anche le occasioni a parametro zero, visto che saranno diversi i calciatori in Italia e in Europa che lasceranno i propri club a titolo gratuito.

Per la Roma proprio dalla Serie A potrebbe esserci l’occasione di acquistare un trequartista pronto per il grande salto. Gli emissari sondano il terreno con la Roma e non solo per fare un salto in avanti

Calciomercato Roma, Djuricic in scadenza: sondaggio degli emissari con i giallorossi

Dopo ben sei mesi di assenza Filip Djuricic contro il Cagliari è tornato in campo. Il trequartista del Sassuolo è rimasto fuori a lungo a causa di un grave infortunio muscolare, ma ora è pronto a ripartire al massimo. Il contratto con i neroverdi però scadrà a giugno e il serbo ha recentemente dichiarato a ‘Sport Klub’ che: “Ci sono poche possibilità di rinnovo con il Sassuolo. Penso di essere pronto per una big”.

Così a giugno, se le cose non dovessero cambiare, Djuricic dovrebbe lasciare il Sassuolo a titolo gratuito, così gli emissari sono a lavoro per trovargli un nuovo club, magari di livello superiore. Gli intermediari potrebbero aver sondato il terreno anche con la Roma, ma anche con Lazio e Fiorentina. Dunque Djuricic potrebbe essere un’occasione ghiotta per diversi club, anche per la trequarti offensiva giallorossa.