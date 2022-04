La Roma è pronta per la trasferta inglese: col Leicester nella semifinale di andata di Conference League i giallorossi si giocano l’intera stagione. E per il general Tiago Pinto la Premier League continua a essere un campionato a cui guardare per rinforzare la rosa a disposizione di Mourinho in vista della prossima stagione.

