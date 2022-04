Calciomercato Roma, offerta da 18 milioni | Pinto vola in Inghilterra

Il general manager della Roma ha intenzione di completare qualche trattativa di calciomercato durante la trasferta nel Regno Unito

Oggi la Roma partirà per raggiungere l’Inghilterra e Leicester, dove domani si giocherà la semifinale di andata della Conference League. I giallorossi sono chiamati all’appuntamento più importante della stagione, che potrebbe cambiare radicalmente la valutazione del primo anno di Mourinho nella Capitale. Lo Special One, infatti, fino ad ora ha raggiunto dei buoni obiettivi, anche se l’approdo in Champions non è ancora matematicamente impossibile. Nell’isola Britannica, la Roma cercherà di cambiare la storia tentando di portare a casa un risultato positivo.

Con la squadra partirà anche Tiago Pinto che potrebbe sfruttare la sua presenza in Inghilterra per cercare di avanzare qualche trattativa. Sono diversi di giocatori della Roma che potrebbero approdare in Premier League nella prossima finestra di calciomercato e per questo il gm vuole valutare le proposte. Dei calciatori che piacciono alle squadre inglesi, il primo su tutti è Jordan Veretout, che in questi ultimi mesi sembra essere uscito dai radar di Mourinho. Questa seconda parte di stagione, infatti, non è la migliore per il francese nella Capitale. Inizialmente, infatti, era un perno del centrocampo, mentre adesso è finito ai margini del progetto.

Calciomercato Roma, Pinto valuta le offerte per Veretout

È molto probabile, quindi, che l’ex Fiorentina lasci la Roma nella prossima finestra di calciomercato per tornare in Premier League, dove ha giocato con la maglia dell’Aston Villa. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i giallorossi potrebbero ottenere tra i 15 e i 18 milioni dalla cessione di Veretout che già la scorsa estate era stato cercato da alcuni club. Il Newcastle si era mostrato interessato alle prestazioni del ventinovenne e, vista la nuova proprietà, potrebbe tornare alla carica proprio in questo calciomercato.