Calciomercato Roma, fulmine a ciel sereno Zaniolo | L’irruzione che gela la Juve

Calciomercato Roma, il tormentone Zaniolo non accenna a placarsi: il nuovo blitz che gela la Juventus. Cosa sta succedendo.

A meno di clamorosi colpi di scena, Nicolò Zaniolo partirà titolare nella sfida contro il Leicester, dopo aver scontato il turno di squalifica in campionato a causa dell’ammonizione rimediata contro il Napoli. Gli strappi e i cambi di ritmo del tuttocampista giallorosso saranno una freccia potenzialmente letale della faretra a disposizione di José Mourinho; intanto, le voci legate al suo futuro non accennano a placarsi, alimentando accesi dibattiti e ferventi discussioni.

Non è un mistero che da tempo, il profilo del gioiello prodotto del vivaio della Fiorentina sia finito con una certa insistenza nel mirino della Juventus che, a seguito dell’epurazione di Paulo Dybala, avrebbe flirtato con l’entourage del classe ’99 della Roma, per provare a tastare il terreno. A dispetto dei rumours dell’ultimo periodo, la “Vecchia Signora” non ha ancora avuto approcci ufficiali con i capitolini, che dal canto loro – pur ammettendo la volontà di continuare a puntare su Zaniolo – hanno fatto capire come siano a disposti a privarsene solo a patto che si presenti qualche squadra disposta a mettere sul tavolo almeno 60 milioni di euro. Cifra che non spaventerebbe affatto i club della Premier League, pronte a darsi battaglia per l’esterno nativo di Massa Carrara.

Calciomercato Roma, il Tottenham non molla per Zaniolo: pronta l’offerta

E così, dopo il Manchester United – che parallelamente segue con estrema attenzione l’evolvere della situazione Antony – anche il Tottenham si sarebbe iscritta prepotentemente nella lista delle pretendenti a Zaniolo, con gli Spurs decisi a presentare un’offerta alla Roma indipendentemente dal futuro di Antonio Conte, accostato con forza al Psg. Le operazioni Bentancur e Kulusevski potrebbero non essere le uniche “italiane” del nuovo corso targato Paratici, che da tempo ha inserito nel dossier dei papabili acquisti anche il profilo di Zaniolo. A rivelarlo è calciomercato.com.