Leicester-Roma, ultime da Trigoria: Mourinho può esultare

Il portoghese può essere contento in vista di Leicester-Roma, andata di semifinale di Conference League, in programma domani alle 21

Giovedì alle 21 c’è la partita più importante della stagione. Alle 21 comincia Leicester-Roma, gara di andata delle semifinali di Conference League, che può cambiare il valore della stagione in corso. La terza semifinale europea conquistata in quattro anni è sicuramente un grande traguardo raggiunto da Mourinho, che dalla prossima stagione vuole alzare l’asticella. I Friedkin, infatti, hanno deciso di appoggiare il portoghese anche nel mercato, per fargli cominciare al meglio il secondo anno sulla panchina della Roma.

I giallorossi vengono da un tour de force molto importante nelle ultime settimane. A partire da inizio aprile, in circa tre settimane sono state giocate sei partite, comprese la doppia sfida con il Bodo/Glimt e i big match con Napoli e Inter. Ora tocca al Leicester domani, per cui i giallorossi si stanno preparando prima di partire. Mourinho, infatti, stamattina ha tenuto il classico allenamento a Trigoria di rifinitura per permettere ai calciatori di arrivare al meglio alla sfida di Conference League. In caso la Roma riuscisse ad andare avanti, arriverebbe un assist anche per Pinto, che potrebbe incassare un bel tesoretto da utilizzare sul calciomercato.

Roma, la rifinitura a Trigoria: tutti presenti

In vista della partita, Mourinho stamattina ha svolto la rifinitura nel centro sportivo di Trigoria. Il portoghese può esultare visto che all’appello non manca nessuno. Sono tutti presenti e fino ad ora non c’è nessun indisponibile nelle fila della Roma con i calciatori di movimento che, tra i vari esercizi, hanno svolto scatti e corsetta leggera. I portieri Rui Patricio, Fazio e Mastrantonio, invece, si sono allenati anche sulle prese basse.