Lesione muscolare dell’ultim’ora, ufficiale: salta la Roma

C’è anche l’annuncio ufficiale: ormai non vi sono più dubbi, salterà il match con la Roma. Ecco la nota diramata dal club.

Il tour de force della Roma continua senza sosta, con i giallorossi che sono attesi dalla sfida valida per la gara d’andata delle semifinali di Conference League; appuntamento dopo il quale la compagine di Mourinho si ritufferà in campionato, per provare a consolidare il quinto posto in classifica.

Il prossimo impegno in Serie vedrà Abraham e compagni affrontare il Bologna, che in questi istanti sta recuperando la sfida contro l’Inter, probabilmente decisiva per l’assegnazione dello Scudetto. In occasione del match contro i giallorossi, i felsinei non avranno a disposizione Mitchell Dijks, il quale ha rimediato una lesione di primo grado all’adduttore sinistro.

Infortunio Dijks: ufficiale, salta Roma-Bologna

Ecco la nota diramata dai rossoblu sul proprio sito ufficiale: “Gli esami a cui è stato sottoposto Mitchell Dijks hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore sinistro. I tempi di recupero previsti sono pari a circa tre settimane“. Brutta tegola per i felsinei, che dovranno fare i conti con l’assenza – probabilmente fino al termine della stagione – di una pedina importante del proprio scacchiere tattico.