C’è grande attesa per Leicester-Roma, semifinale di andata della Conference League, ma le sfide di stasera possono avere ripercussioni anche sul calciomercato

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Leicester-Roma. Più diminuiscono le ore che ci separano dalla semifinale d’andata di Conference League, maggiore è l’ansia che si fa strada nelle menti e nei cuori dei tifosi giallorossi. Il pensiero è focalizzato al 100% sulla sfida del ‘King Power Stadium’, ma la missione in Inghilterra offrirà a Tiago Pinto anche l’occasione di affrontare diverse tematiche legate al calciomercato Roma. In entrata (Dalot, Douglas Luiz, Xhaka e Matic i nomi più caldi) e in uscita (Darboe, Diawara, Veretout e Zaniolo).

Un’occasione che si presenterà anche ai colleghi del general manager portoghese, pronti ad approfittare della trasferta europea per intavolare nuove trattative di mercato. Rimanendo nell’alveo della Conference League, Feyenoord-Marsiglia potrebbe rivelarsi deleteria per le strategie giallorosse. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, dopo alcuni sondaggi esplorativi delle scorse settimane, a margine della sfida di questa sera ci sarà un incontro tra le due dirigenze per parlare di Marcos Senesi.

Calciomercato Roma, sgambetto Marsiglia a Pinto

Il club francese ha bisogno di almeno un rinforzo difensivo in vista della prossima stagione e Jorge Sampaoli ha individuato proprio nel suo connazionale una delle prime scelte in quel ruolo. In scadenza a giungo 2023 con il Feyenoord, il 24enne argentino può partire per una cifra vicina ai 15 milioni di euro in estate. Almeno 10 milioni in meno rispetto a quanto chiesto dagli olandesi la scorsa estate alla Roma, che resta tuttavia ancora in corsa per il calciatore.