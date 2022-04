Calciomercato Roma, sogno Dybala: Friedkin supera l’Inter. Il colpo grosso di mercato potrebbe diventare clamorosamente realtà

Il sogno potrebbe trasformarsi presto in realtà. O almeno, la Roma comincia a pensare seriamente a quello che potrebbe essere il colpo Dybala. Nel momento in cui i Friedkin e Pinto hanno deciso di puntare su Mourinho, sapevano che serviva una squadra Special per il più Special degli allenatori. E allora, secondo quanto riportato da Repubblica, sarebbero pronti a quello sforzo economico che serve per regalare un colpaccio.

I fatti dicono che Dybala lascerà la Juventus alla fine della stagione a parametro zero. I fatti dicono anche che forse preferirebbe l’estero per questa seconda parte di carriera, con squadre di Premier League e Liga pronte all’assalto. I fatti dicono, inoltre, che è stata l’Inter la società a muoversi per prima: Marotta conosce l’argentino e avrebbe anche iniziato a proporre delle cifre per l’ingaggio.

Calciomercato Roma, Friedkin supera l’Inter

I nerazzurri secondo il quotidiano potrebbero mettere sul piatto 6 milioni di euro più bonus. E, la notizia, è che la Roma potrebbe anche andare oltre questa offerta, convinta anche dai consigli di alcuni addetti ai lavori di spessore che vedrebbero la piazza giallorossa ideale per un rilancio definitivo della Joya nella massima serie. Ci proverà Pinto, con il via libera dai parte dei Friedkin. Anche se, sottolinea ancora Repubblica, gli indizi portano ad un acquisto di assoluto spessore in mezzo al campo.

Però l’occasione Dybala c’è. Ed è anche importante e si dovrebbe fare di tutto per prenderla al volo. Sarebbe un colpo da sogno per la Roma. Uno di quelli che fanno la differenza e che potrebbero rendere l’idea, se mai ancora ce ne fosse bisogno, della bontà del progetto dei Friedkin e della voglia di vincere. Un’ambizione importante. E i tifosi sognano.