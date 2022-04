ASRL | Calciomercato Roma, doppio radar sulla Juve: le ultime

A poche ore dalla sfida contro il Leicester, in casa Roma continuano le voci di calciomercato sugli intrecci con la Juventus.

Ormai ci siamo, il fischio d’inizio di Leicester-Roma è sempre più vicino, ma a tenere banco in casa giallorossa sono anche le dinamiche di calciomercato, tra indiscrezioni, rumors e approcci reali. Ormai da giorni si parla di un possibile doppio affondo romanista in casa Juventus. In scadenza di contratto a giugno 2022, sia Federico Bernardeschi che Paulo Dybala sono stati accostati più o meno di recente alla Capitale.

Come è noto, la Joya è già sicuro di lasciare il club bianconero e ha calamitato su di sé le attenzioni di Atletico Madrid, Inter e altri club spagnoli e inglesi. Una concorrenza folta che, confermano anche le informazioni in nostro possesso, non ha impedito a Tiago Pinto e il suo staff di chiedere informazioni all’entourage dell’attaccante argentino. Da qui a parlare di eventuali sorpassi, tuttavia, ce ne corre.

Calciomercato Roma, le ultime su Bernardeschi e Dybala

Resta fluida e in divenire anche la situazione di Federico Bernardeschi. La priorità del calciatore è sempre stata la Juve, ma dalla dirigenza bianconera non arrivano segnali incoraggianti sul fronte rinnovo. Accostato sin dagli mesi scorsi a Inter e Milan, l’ex Fiorentina a parametro zero è un dossier che viene monitorato anche a Trigoria come potenziale occasione di mercato. Ad oggi, secondo Asromalive.it, non si registrano però offerte o trattative ufficiali a tinte giallorosse per il 28enne di Carrara