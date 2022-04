Calciomercato Roma, non solo Senesi: quattro osservati speciali in Europa

La Roma in vista della prossima sessione di calciomercato osserva con interesse i giocatori nelle competizioni europee: 4 obiettivi

Il calciomercato estivo è ormai alle porte e con la stagione agli sgoccioli la Roma inizia a pianificare le mosse da mettere in atto in estate. Nella rosa di José Mourinho ci saranno diverse lacune da colmare, così la società con Tiago Pinto è già al lavoro per regalare nuovi innesti al tecnico portoghese che possano alzare l’asticella per la prossima stagione.

In Europa i giallorossi sembrerebbero aver già puntato il mirino in casa Feyenoord, precisamente su Marcos Senesi, difensore centrale classe 1997. L’argentino però non sarebbe l’unico osservato speciale in Europa. Infatti proprio in una semifinale di Europa League la Roma potrebbe osservare ben tre possibili obiettivi: quella tra West Ham ed Eintracht Francoforte.

Calciomercato Roma, tre osservati speciali in Europa League: da Coufal a Sow passando per Lanzini

Sarà sicuramente un calciomercato bollente quello che si aprirà in estate. La Roma dovrà intervenire in diversi reparti per migliorare la rosa a disposizione di Mourinho, e per farlo inizia a guardare con interesse nelle competizioni europee. In Europa League questa sera infatti si sfideranno West Ham ed Eintracht Francoforte, un match che potrebbe dare ottimi spunti per il mercato giallorosso.

Negli ‘Hammers’ infatti ci sono due giocatori con contratto in scadenza nel 2023 che farebbero molto comodo alla Roma. Uno è Vladimir Coufal, terzino destro ceco che sta disputando un ottimo campionato, dopo essersi messo in evidenza anche a Euro 2020, che colmerebbe l’assenza di un vice Karsdorp. L’altro invece è Manuel Lanzini, trequartista dalle diverse qualità, che farebbe comodo come vice Mkhitaryan. Mentre nel club tedesco un profilo interessante è quello di Djibril Sow, centrocampista classe 1997 che potrebbe essere un ottimo sostituto di Veretout, qualora dovesse partire. Dunque ben altre tre idee oltre Senesi per la Roma nelle partite europee che si disputeranno questa sera.