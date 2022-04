Leicester-Roma, Mkhitaryan out per infortunio: cosa è successo

Leicester-Roma, Mkhitaryan costretto ad uscire: l’armeno è stato sostituito a causa di un problema fisico patito nel secondo tempo.

Anche contro il Leicester, José Mourinho ha affidato a Mkhitaryan le chiavi di una trequarti capace di stanare in più circostanze la difesa delle Foxes con rapide verticalizzazioni, soprattutto nella prima frazione di gioco. Pur non segnando, l’armeno al King Power Stadium ha fornito un’altra prova convincente, preziosissimo in entrambe le fasi.

Qualità e quantità per l’ex Arsenal, che però è stato costretto ad abbandonare il campo al 57′. Stando alle immagini e come evidenziato da DAZN, il centrocampista è parso toccarsi il bicipite femorale; in un primo momento, Mourinho ha provato a congelare il cambio, ma per non rischiare, lo “Special One” ha deciso di gettare nella mischia Jordan Veretout. Vi forniremo maggiori ragguagli quando trapeleranno ulteriori notizie a riguardo, anche probabilmente lo stop di Mkhitaryan è stato di natura precauzionale.

Ricordiamo che la Roma è attesa da un vero e proprio tour de force: oltre a provare a consolidare il quinto posto in classifica, i giallorossi si giocheranno l’accesso alla finale di Conference tra le mura amiche, in una gara di ritorno che si preannuncia entusiasmante e al cardiopalma.